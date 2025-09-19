Врач оценила самый популярный совет о защите от инфекций после полового акта

Мочеиспускание после секса действительно снижает риск некоторых инфекций мочеполовых путей, считает терапевт Блена Тесфу. Эффективность самого популярного совета о защите от инфекций после секса она оценила в беседе с изданием Her Campus.

Тесфу отметила, что хотя совет сходить в туалет после секса не лишен смысла, но он не дает абсолютной защитой. «Мочеиспускание очищает уретру от бактерий, которые могли попасть в мочевыводящие пути со стулом или эякулятом во время секса», — объяснила она. При этом врач добавила, что если не соблюдать это правило, то это не означает, что инфекция непременно появится.

Терапевт рассказала, что инфекции мочевыводящих путей чаще бывают у женщин, так как у них уретра короче и бактерии чаще достигают мочевого пузыря. Поэтому Тесфу рекомендовала женщинам более тщательно следить за интимным здоровьем и соблюдать ряд правил, где мочеиспускание после полового акта является лишь одним пунктом.

Так, для профилактики она посоветовала соблюдать правила гигиены, не допускать обезвоживания организма, стараться не терпеть слишком долго позывы в туалет, а также сразу снимать мокрую одежду, особенно летом, так как в жару бактерии размножаются быстрее. Кроме того, врач призвала не использовать для интимной гигиены едкое мыло и не делать спринцевания, так как это нарушает естественный баланс микрофлоры и повышает риск инфекций мочеполовой системы.

