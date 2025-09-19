Захарова: Власти стран Запада становятся соучастниками преступлений бандеровцев

Поставляя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Украине, власти стран Запада становятся соучастниками преступлений современных бандеровцев. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Дипломат также отметила, что они полностью несут за это ответственность. Представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что 20 странам, входящим в «дроновую коалицию» по обеспечению Украины беспилотниками, следовало бы взглянуть в лицо действительно непреложным фактам ежедневных преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ВСУ будут обучать Польшу борьбе с беспилотными летательными аппаратами. По его словам, именно Киев будет обучать страны Запада «противостоять России», а не западные державы.