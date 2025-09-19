Захарова высмеяла Польшу

Захарова высмеяла инцидент с БПЛА в Польше, комментируя испытания в КНДР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла инцидент с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше, комментируя сообщения об испытаниях беспилотных вооружений в КНДР. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Ждем комментариев из Варшавы о том, как их запугивают», — написала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что инцидент с дронами в Польше стал звеном кампании по демонизации России. «Налицо — очередное звено масштабной информационной кампании в целях демонизации России и мобилизации дополнительной поддержки киевского режима», — подчеркнула она.

В ночь на 10 сентября неопознанные дроны пересекли границу Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что всего было обнаружено 19 беспилотников. В Варшаве обвиняют в случившемся Москву.

Комментируя инцидент, Минобороны России заявило, что поражение объектов на польской территории не планировалось, а найденные беспилотники физически не могли пролететь такое расстояние.

