Захотевшей сотрудничать с ЕС среднеазиатской стране выделили 700 мест в вузах РФ

Киргизии выделили 700 квот на поступление в вузы России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Киргизии выделили 700 квот на поступление в вузы России. Об этом заявили в посольстве РФ в среднеазиатской республике, передает 24.KG.

Квота, отметили в дипведомстве, включает бесплатное обучение на бюджетной основе, проживание в общежитии и стипендию. У граждан Киргизии есть такое право поступать на программы бакалавриата, магистратуры, специалитета, ординатуры, аспирантуры и дополнительного образования.

700 квот выделено на учебный 2026/27 учебный год, отметили в посольстве.

3 апреля президент Киргизии Садыр Жапаров встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Узбекистане, где Бишкек и Брюссель обсудили расширение сотрудничества в различных сферах. Киргизия также является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

