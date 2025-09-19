Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине при рекордном числе воздержавшихся. Об этом рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Решение воздержаться от голосования по этому вопросу приняли 46 человек. «Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперед», — написал постпред на своей странице в социальной сети Х.
Ульянов отметил, что в число воздержавшихся вошли Венгрия (государство-член ЕС) и США. Всего за резолюцию проголосовало 62 страны (треть членов МАГАТЭ). Генеральная конференция агентства открылась в Вене 15 сентября в здании ООН, где располагается офис МАГАТЭ. Мероприятие будет проходить до 19 сентября включительно.
Глава МАГАТЭ призвал продолжать диалог с Россией
В начале сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поддержал продолжение диалога с Россией, в частности по ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
«Пока нам удалось избежать худшего за счет поддержания контактов [с Россией]. (...) Задача дипломатии — наводить мосты, а не только представлять какую-либо позицию», — подчеркнул Гросси.
Глава организации отметил, что за счет диалога с Россией и присутствия представителей МАГАТЭ на ЗАЭС удается избежать распространения фейков и ложной информации, так как специалисты «могут подойти к людям на местах и узнать, что действительно произошло».
Ранее стало известно о кризисе в Европе из-за разногласий
Из-за большого количества внутренних разногласий и проблем Европа стала неуправляемым континентом, написало ранее агентство Bloomberg.
«От Великобритании до Польши Европа стала неуправляемым континентом. Сейчас она страдает от пагубного сочетания напряженной ситуации с бюджетами, затянутого административного процесса, парламентской раздробленности, активной оппозиции со стороны политических экстремистов, а также разногласий, часто выливающихся в уличные протесты (...). Многие европейские лидеры просто не в состоянии ничего сделать», — отмечается в материале.
Заведующий кафедрой политологии Римского университета Луис Джованни Орсина, комментируя перспективы окончания политического кризиса в Европе, заявил, что настроен «крайне пессимистично». Он указал на то, что мир изменился и та политика, которую в настоящий момент ведут европейские лидеры, «больше не вписывается в общую картину».
В Кремле заявили, что Россия не подвержена влиянию санкций ЕС
Как заявил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, предыдущие 18 пакетов санкций Европейского союза (ЕС) против России показали, что Москва не подвержена их влиянию.
«Евросоюз и страны ЕС по отдельности, многие из них, продолжают достаточно враждебную линию в отношении России», — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, европейские страны ошибаются, полагая, что продолжение санкционной политики может повлиять на политику России.