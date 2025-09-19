Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:14, 19 сентября 2025Мир

«Здравый смысл прокладывает путь вперед». Антироссийскую резолюцию в МАГАТЭ приняли при рекордном числе воздержавшихся

Ульянов: Резолюция МАГАТЭ по Украине принята при рекордном числе воздержавшихся
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине при рекордном числе воздержавшихся. Об этом рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Решение воздержаться от голосования по этому вопросу приняли 46 человек. «Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперед», — написал постпред на своей странице в социальной сети Х.

Ульянов отметил, что в число воздержавшихся вошли Венгрия (государство-член ЕС) и США. Всего за резолюцию проголосовало 62 страны (треть членов МАГАТЭ). Генеральная конференция агентства открылась в Вене 15 сентября в здании ООН, где располагается офис МАГАТЭ. Мероприятие будет проходить до 19 сентября включительно.

Михаил Ульянов

Михаил Ульянов

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Глава МАГАТЭ призвал продолжать диалог с Россией

В начале сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поддержал продолжение диалога с Россией, в частности по ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Пока нам удалось избежать худшего за счет поддержания контактов [с Россией]. (...) Задача дипломатии — наводить мосты, а не только представлять какую-либо позицию», — подчеркнул Гросси.

Глава организации отметил, что за счет диалога с Россией и присутствия представителей МАГАТЭ на ЗАЭС удается избежать распространения фейков и ложной информации, так как специалисты «могут подойти к людям на местах и узнать, что действительно произошло».

Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Ранее стало известно о кризисе в Европе из-за разногласий

Из-за большого количества внутренних разногласий и проблем Европа стала неуправляемым континентом, написало ранее агентство Bloomberg.

«От Великобритании до Польши Европа стала неуправляемым континентом. Сейчас она страдает от пагубного сочетания напряженной ситуации с бюджетами, затянутого административного процесса, парламентской раздробленности, активной оппозиции со стороны политических экстремистов, а также разногласий, часто выливающихся в уличные протесты (...). Многие европейские лидеры просто не в состоянии ничего сделать», — отмечается в материале.

Заведующий кафедрой политологии Римского университета Луис Джованни Орсина, комментируя перспективы окончания политического кризиса в Европе, заявил, что настроен «крайне пессимистично». Он указал на то, что мир изменился и та политика, которую в настоящий момент ведут европейские лидеры, «больше не вписывается в общую картину».

Материалы по теме:
До оттепели далеко. Об ослаблении санкционного давления на россиян говорить пока рано. Почему повезло только некоторым?
До оттепели далеко.Об ослаблении санкционного давления на россиян говорить пока рано. Почему повезло только некоторым?
15 апреля 2025
«Для Трампа это самый страшный сценарий» Каковы шансы на прямые переговоры между Россией и Украиной и чем они завершатся?
«Для Трампа это самый страшный сценарий»Каковы шансы на прямые переговоры между Россией и Украиной и чем они завершатся?
12 мая 2025
«Они не остановятся» Почему в ЕС готовятся к большой войне с Россией и можно ли ее избежать?
«Они не остановятся»Почему в ЕС готовятся к большой войне с Россией и можно ли ее избежать?
10 сентября 2025

В Кремле заявили, что Россия не подвержена влиянию санкций ЕС

Как заявил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, предыдущие 18 пакетов санкций Европейского союза (ЕС) против России показали, что Москва не подвержена их влиянию.

«Евросоюз и страны ЕС по отдельности, многие из них, продолжают достаточно враждебную линию в отношении России», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, европейские страны ошибаются, полагая, что продолжение санкционной политики может повлиять на политику России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здравый смысл прокладывает путь вперед». Антироссийскую резолюцию в МАГАТЭ приняли при рекордном числе воздержавшихся

    В России заявили об удалении США от конфликта на Украине и указали на одну причину

    В России захотели изменить правила бесплатной парковки у дома

    Увлекавшуюся аниме российскую школьницу нашли под окнами многоэтажки

    Дело о некачественных сухпайках для российской армии поместилось в 75 томов

    Трамп сделал Камале Харрис личный комплимент после победы на выбора

    В Сумской области сообщили о повреждении инфраструктуры

    Президент ISU назвал причины допуска российских фигуристов до квалификации ОИ-2026

    Известной юмористке пришлось обратиться в больницу из-за уборки

    Переводы на иностранные счета обернулись для россиянина госизменой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости