Ульянов: Резолюция МАГАТЭ по Украине принята при рекордном числе воздержавшихся

Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла антироссийскую резолюцию по ядерной безопасности на Украине при рекордном числе воздержавшихся. Об этом рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Решение воздержаться от голосования по этому вопросу приняли 46 человек. «Неплохо. Здравый смысл прокладывает путь вперед», — написал постпред на своей странице в социальной сети Х.

Ульянов отметил, что в число воздержавшихся вошли Венгрия (государство-член ЕС) и США. Всего за резолюцию проголосовало 62 страны (треть членов МАГАТЭ). Генеральная конференция агентства открылась в Вене 15 сентября в здании ООН, где располагается офис МАГАТЭ. Мероприятие будет проходить до 19 сентября включительно.

Михаил Ульянов Фото: Lisa Leutner / Reuters

Глава МАГАТЭ призвал продолжать диалог с Россией

В начале сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси поддержал продолжение диалога с Россией, в частности по ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Пока нам удалось избежать худшего за счет поддержания контактов [с Россией]. (...) Задача дипломатии — наводить мосты, а не только представлять какую-либо позицию», — подчеркнул Гросси.

Глава организации отметил, что за счет диалога с Россией и присутствия представителей МАГАТЭ на ЗАЭС удается избежать распространения фейков и ложной информации, так как специалисты «могут подойти к людям на местах и узнать, что действительно произошло».

Рафаэль Гросси Фото: Lisa Leutner / Reuters

Ранее стало известно о кризисе в Европе из-за разногласий

Из-за большого количества внутренних разногласий и проблем Европа стала неуправляемым континентом, написало ранее агентство Bloomberg.

«От Великобритании до Польши Европа стала неуправляемым континентом. Сейчас она страдает от пагубного сочетания напряженной ситуации с бюджетами, затянутого административного процесса, парламентской раздробленности, активной оппозиции со стороны политических экстремистов, а также разногласий, часто выливающихся в уличные протесты (...). Многие европейские лидеры просто не в состоянии ничего сделать», — отмечается в материале.

Заведующий кафедрой политологии Римского университета Луис Джованни Орсина, комментируя перспективы окончания политического кризиса в Европе, заявил, что настроен «крайне пессимистично». Он указал на то, что мир изменился и та политика, которую в настоящий момент ведут европейские лидеры, «больше не вписывается в общую картину».

В Кремле заявили, что Россия не подвержена влиянию санкций ЕС

Как заявил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, предыдущие 18 пакетов санкций Европейского союза (ЕС) против России показали, что Москва не подвержена их влиянию.

«Евросоюз и страны ЕС по отдельности, многие из них, продолжают достаточно враждебную линию в отношении России», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, европейские страны ошибаются, полагая, что продолжение санкционной политики может повлиять на политику России.