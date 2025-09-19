Интернет и СМИ
Российская блогерша пожаловалась на «заразившиеся бешенством» Патриаршие пруды

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Популярная российская блогерша Ксения Дукалис (настоящая фамилия — Дукельская), живущая в Москве в районе Патриарших прудов, заявила, что ей мешает активная жизнь на улице. На эти проблемы она пожаловалась в интервью журналистке Светлане Бондарчук, доступном на YouTube.

«Мое мнение такое: район и так перегружен активностями. Начиная от кришнаитов (...), заканчивая миледи разного вида деятельности», — посетовала блогерша и заявила, что улица похожа на бурлящий котел.

По мнению Дукалис, Патриаршие пруды «заразились бешенством» и стали очень оживленным районом. Блогерша добавила, что на улицах очень шумно, но в то же время отметила, что очень любит район, в котором она живет.

Ранее Дукалис рассказала, что в ее квартире случился пожар. По ее словам, возгорание произошло из-за дверного звонка.

