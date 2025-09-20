«Ахмат» вырвал победу у «Пари НН» в матче РПЛ

Грозненский «Ахмат» вырвал победу над нижегородским клубом «Пари НН» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счетом 2:1. Из-за работ по реконструкции стадиона в Нижнем Новгороде «Пари НН» проводит домашние матчи в Саранске.

Первый мяч на 43-й минуте забил защитник гостей Усман Ндонг. На 69-й минуте Хуан Босельи сравнял счет. Решающим стал гол, забитый «Ахматом» в заключительные минуты встречи. Мануэль Келиану отличился на 3-й минуте добавленного времени.

После победы «Ахмат» с 12-ю очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Пари НН» располагается на 14 строчке с шестью очками.

В следующем туре «Ахмат» на домашнем поле примет тольяттинский «Акрон», а «Пари НН» на выезде сыграет с московским «Спартаком». Встречи пройдут 27 и 28 сентября соответственно.