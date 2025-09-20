Артиллерист Крик: ВСУ огрызаются и ведут себя как загнанные звери

Артиллерист 1430-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Днепр» с позывным Крик рассказал о характере действий Вооруженных сил Украины. Его цитирует ТАСС.

По словам мужчины, ВСУ уже «получили по зубам» и понимают, что для них уже «все кончено». «Только вопрос времени, когда они побегут или рассыплются, рассредоточатся. Но огрызаются, как звери загнанные», — сказал он.

Крик добавил, что у украинских военных сейчас нет выбора — или накинуться, или погибнуть. В текущей ситуации, продолжил он, артиллерия играет в этом не последнюю роль, потому что каждое орудие полка за день может наносить до 50 ударов по противнику.

Ранее российский штурмовик прикинулся солдатом группы ВСУ, чтобы уничтожить ее. Группа противника, как уточняется, была уничтожена на подступах к селу Муравка под Красноармейском.