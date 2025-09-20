Мир
18:12, 20 сентября 2025Мир

Белый дом раскрыл подробности сделки с Китаем по TikTok

Левитт: США уверены, что сделка по TikTok готова, ее осталось только подписать
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Администрация президента США Дональда Трампа на 100 процентов уверена, что сделка с Китаем по будущему TikTok в США готова, ее осталось только подписать. Подробности сделки раскрыла пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News.

По ее словам, администрация американского лидера ожидает, что сделка по будущему американской части бизнеса будет подписана в ближайшие дни.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация Трампа рассчитывает получить многомиллиардный сбор от инвесторов по условиям сделки о продаже TikTok. Инвесторы выплатят комиссии за ведение переговоров и согласование соглашения с Китаем. По информации издания, около 80 процентов акций американского подразделения TikTok достанется консорциуму инвесторов, а китайская компания ByteDance сохранит долю в 20 процентов.

