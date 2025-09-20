Бывший СССР
Бывший президент Украины Ющенко призвал идти на Москву

Ющенко призвал Украину не останавливаться на границах 1991 года и идти на Москву
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Бывший президент Украины Виктор Ющенко призвал украинцев не останавливаться на границах 1991 года и «идти на Москву». Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Апостроф TV».

«Мы по-разному считаем, что такое победа. Кто-то говорит "оставляйте линию соприкосновения такой, какая она есть, и то благодарите Бога." А я не хочу так оставлять», — сказал он.

По его словам, Украина должна стать «бронежилетом Европы», который защитит ее лучше, чем собственные армии европейских стран.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский оценил возможность завершения конфликта в стране по «корейскому сценарию». Он считает, что Украине нужны гарантии безопасности, и это отличает конфликт от ситуации с разделением Южной и Северной Кореи.

