Эвакуированные на турецком курорте россияне вернулись в отель

Эвакуированные из отеля в Анталье россияне вернулись в номера

Российские туристы, эвакуированные из отеля Titanic Deluxe Golf Belek на турецком курорте Анталья, вернулись в свои номера. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в гостинице уточнил, что лесной пожар почти потушен и отели возобновили работу.

Пожар охватил турецкий курортный район Белек, расположенный в популярном у российских туристов курорте провинции Анталья. Пострадавших среди соотечественников нет. Очевидица сообщила, что огонь распространялся по берегу, а территорию отеля Titanic Deluxe Golf Belek начало «засыпать» искрами.