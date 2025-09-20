Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:22, 20 сентября 2025Путешествия

Эвакуированные на турецком курорте россияне вернулись в отель

Эвакуированные из отеля в Анталье россияне вернулись в номера
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Emre Tazegul / AP

Российские туристы, эвакуированные из отеля Titanic Deluxe Golf Belek на турецком курорте Анталья, вернулись в свои номера. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в гостинице уточнил, что лесной пожар почти потушен и отели возобновили работу.

Пожар охватил турецкий курортный район Белек, расположенный в популярном у российских туристов курорте провинции Анталья. Пострадавших среди соотечественников нет. Очевидица сообщила, что огонь распространялся по берегу, а территорию отеля Titanic Deluxe Golf Belek начало «засыпать» искрами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    По Украине нанесен массированный удар

    Бывший украинский солдат рассказал о наказаниях в ВСУ за русский язык

    Эвакуированные на турецком курорте россияне вернулись в отель

    На Западе обвинили фон дер Ляйен во лжи после слов о российских истребителях

    Москвичам рассказали о неожиданной опасности десертов

    Трамп рассказал о желании вернуть контроль над военной базой в Центральной Азии

    На месте панихиды по Кирку задержали вооруженного мужчину

    В России переосмыслили один из главных лозунгов Трампа

    Медведев выиграл первый матч с июля

    Великобритания столкнулась с серьезным внешнеторговым кризисом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости