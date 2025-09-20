Финал конкурса «Интервидение» начался в Москве 20 сентября

В Москве начался финал международного песенного конкурса «Интервидение-2025». Мероприятие проходит на площадке «Live Арена» в Москве.

Ведущими от России стали исполнитель Алексей Воробьев и заслуженная артистка России Аида Гарифуллина. Россию в конкурсе представит заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).

Всего участие в «Интервидении» подтвердили артисты из 23 стран.

Ранее сообщалось, что певица и продюсер Vassy, которая должна была представлять на «Интервидении» Соединенные Штаты Америки, не выступит на конкурсе. Уточняется, что гражданка США и Австралии не смогла выступить «по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».