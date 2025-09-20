Мизулина выложила фото с Shaman перед «Интервидением»

Глава ЛБИ Мизулина опубликовала фото с певцом Shaman и российским гербом

Глава организации «Лига безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина перед международным песенным конкурсом «Интервидение» опубликовала новое совместное фото со своим женихом певцом Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Кадр появился в ее Telegram-канале.

На снимке Shaman позирует спиной к камере в одежде с изображением российского герба, а Мизулина держит артиста за шею.

Пост общественница сопроводила двумя эмодзи: с изображением накачанного бицепса и сердца в цветах российского флага.

20 сентября в Москве состоится «Интервидение» — новый глобальный музыкальный конкурс, который с самого начала позиционировался как ответ «Евровидению». «Лента.ру» рассказала об участниках и главных фаворитах будущего шоу.