Мизулина выложила фото с Shaman перед «Интервидением»

Глава ЛБИ Мизулина опубликовала фото с певцом Shaman и российским гербом
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Telegram-канал Екатерины Мизулиной

Глава организации «Лига безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина перед международным песенным конкурсом «Интервидение» опубликовала новое совместное фото со своим женихом певцом Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Кадр появился в ее Telegram-канале.

На снимке Shaman позирует спиной к камере в одежде с изображением российского герба, а Мизулина держит артиста за шею.

Пост общественница сопроводила двумя эмодзи: с изображением накачанного бицепса и сердца в цветах российского флага.

20 сентября в Москве состоится «Интервидение» — новый глобальный музыкальный конкурс, который с самого начала позиционировался как ответ «Евровидению». «Лента.ру» рассказала об участниках и главных фаворитах будущего шоу.

