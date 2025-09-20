Надпись «Слава России» появилась на табло поезда из Киева в Закарпатье

Надпись «Слава России» появилась на табло поезда из Киева в город Рахов в Закарпатье. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице полиции в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Полицейские Ивано-Франковской области проводят проверку по факту инцидента в поезде. Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование данной электронной таблицы», — сообщили в правоохранительных органах.

