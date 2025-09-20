Бывший СССР
Украинская чиновница сбежала в Турцию после закупки элитных овощерезок для бомбоубежищ

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Zou Zheng / XinHua / Global Look Press

В Киеве чиновница закупила элитные овощерезки для бомбоубежищ и сбежала в Турцию. Об этом сообщает «Украинская правда».

Начальница отдела Управления образования Днепровской районной администрации украинской столицы Ольга Дроздова в 2023 году организовала тендер на оборудование бомбоубежищ. В итоге были закуплены 12 французских овощерезок по 131 тысяче гривен за штуку (около 260 тысяч рублей). Кроме того, вскрылся факт приобретения генераторов по завышенным ценам.

Прокуратура заподозрила чиновницу в хищении бюджетных средств и возбудила уголовное дело. Дроздова не явилась на несколько судебных заседаний, а 16 сентября подала ходатайство, в котором сообщила, что уехала в Турцию на лечение и в связи с «опасением за свою жизнь из-за военного положения», а также попросила проводить заседания по видео.

В том же году Днепровская райадминистрация Киева закупила для бомбоубежищ 306 барабанов из натуральной кожи на общую сумму более 2 миллионов рублей. Целью закупки указана «психологическая разгрузка детей в укрытиях во время воздушных тревог».

    Украинская чиновница сбежала в Турцию после закупки элитных овощерезок для бомбоубежищ

