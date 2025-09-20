Россия
Названы основные причины смертности россиян

ВОЗ: Большая часть смертей в России связана с заболеваниями сердца и сосудов
Мария Черкасова

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

Большая часть смертей в России связана с заболеваниями сердца, сосудов, злокачественных новообразований и сахарным диабетом, заявил РИА Новости глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев.

На эти болезни приходится более 80 процентов всех смертей в стране. Бердыклычев назвал факторы риска, которые способствуют развитию этих заболеваний — злоупотребление алкоголем, курение, повышенное артериальное давление, высокое потребление соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал отсутствие физической активности серьезным фактором, провоцирующим развитие онкологических заболеваний, болезней сердца и сосудов. По словам врача, физическая активность является лучшим способом продлить жизнь. Он посоветовал россиянам заниматься ходьбой и спускаться и подниматься по лестнице вместо того, чтобы пользоваться лифтом.

