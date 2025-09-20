Мир
15:18, 20 сентября 2025Мир

Пашинян рассказал об удивленных принадлежностью горы Арарат армянских детях

Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о детях, удивленных территориальной принадлежностью горы Арарат. Его цитирует Telegram-канал Ateo Breaking.

По словам Пашиняна, он однажды подошел к костру и спросил детей, какая самая высокая гора в Армении. «70 процентов детей ответили, что Арарат, они даже не знают, что Арарат не находится на территории Армении. Даже многие, кто общается с нами, армянами, не знают этого, потому что мы так говорим», — рассуждает он.

Пашинян подчеркнул, что даже многие взрослые не знают, что Арарат находится в Турции.

Гора Арарат (турецкое название — Агрыдаг) находится на территории Турции, являясь национальным символом в Армении. Ранее стало известно, что Анкара и Ереван планируют провести переговоры об открытии границы между двумя странами.

Позже соучредитель армянской партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян сообщил, что правительство Армении приняло решение убрать гору Арарат со штампов о пересечении границы. Это было сделано еще 11 сентября.

    Все новости