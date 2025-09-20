Бывший СССР
Пашинян заявил о новом этапе в истории Армении

Пашинян: Армения перешла в новый этап истории благодаря миру с Азербайджаном
Мария Черкасова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Армения вступила в новый этап своей истории благодаря установлению мира с Ереваном и Баку. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на VII съезде партии «Гражданский договор», сообщает ТАСС со ссылкой на местные телеканалы.

Пашинян подчеркнул, что 8 августа стало кульминацией долгого процесса установления мира. За год и семь месяцев с момента установления мира на армяно-азербайджанской границе ни один военнослужащий не пострадал, уточнил премьер-министр.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа в Вашингтоне по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом, подписали совместную декларацию. В документе содержится семь пунктов, которые отражают стремление Баку и Еревана к миру. Согласно документу, участок Зангезурского коридора, проходящий через территорию Армении, передается американской компании на 99 лет и будет называться «Путь Трампа».

