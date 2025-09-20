Мир
13:22, 20 сентября 2025

Премьер Польши раскрыл детали операции НАТО после инцидента с дронами

Туск: К операции НАТО «Восточный часовой» в Польше присоединились десять стран
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

К операции НАТО «Восточный часовой» в Польше после инцидента с дронами присоединились десять стран. Детали раскрыл польский премьер-министр Дональд Туск на своей странице в соцсети X.

«Хотел бы напомнить, что о дополнительной помощи Польше после атаки беспилотников заявили Франция, Великобритания, США, Германия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Чехия, Португалия и Италия», — рассказал политик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент с дронами в Польше звеном демонизации РФ. По ее словам, выдвигаемые в адрес Москвы обвинения в попытках провокации и намеренной эскалации конфликта голословны, поскольку никаких конкретных доказательств «злого умысла» не приведено.

