19:52, 20 сентября 2025Мир

Президент Польши нарушил традицию и не пригласил в самолет главу МИД

Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий. Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий нарушил традицию и не пригласил в самолет главу МИД Радослава Сикорского, направляясь в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН. Об этом рассказал пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский на странице в соцсети X.

«Информирую, что до сих пор существовала элегантная традиция, когда президент Польши приглашал главу дипломатии на борт самолета», — заявил он.

При этом Бюро международной политики канцелярии главы государства Марчин Пшидач отметил, что Сикорский не обращался с просьбой взять его на борт.

Ранее Навроцкий оценил возможность уничтожения дронов над Украиной и не подтвердил готовность страны в этом вопросе. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, намерена ли Варшава сбивать цели над Украиной, если те приближаются к польской границе.

