10:56, 20 сентября 2025Силовые структуры

Суд обязал работника Внуково заплатить сотни тысяч рублей за посещение бизнес-залов

Мария Черкасова

Фото: M101Studio / Shutterstock / Fotodom  

Суд обязал сотрудника аэропорта «Внуково» выплатить более 655 тысяч рублей за незаконное посещение залов повышенной комфортности в аэропортах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Мужчина за пять месяцев «посетил» бизнес-залы 364 раза по банковской программе. Ответчик заключил с банком договор на обслуживание пакета услуг, включающего сервис «Доступ в залы повышенной комфортности». Этот сервис предоставлял ему неограниченный доступ в VIP-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов при предъявлении кода доступа и посадочного талона или билета.

За пять месяцев сотрудник аэропорта воспользовался услугой 364 раза: пять раз в Шереметьево, по одному — в Домодедово и аэропорту Сочи, а все остальные посещения были во Внуково. Банк обратился в суд.

Ответчик признался, что действительно передавал свой код другим людям, однако делал это редко, а во Внуково сам посещал зал, чтобы поесть. Суд это учел и обязал его компенсировать только 12, 6 тысячи рублей.

Апелляционные и кассационные суды не согласились с этим и отметили, что доступ предоставляется при предъявлении и кода, и посадочного талона. Суд установил, что доступ в залы повышенной комфортности осуществлялся неоднократно в один день и разными лицами, что свидетельствует о передаче кода другим людям, которые совершали авиаперелеты.

Суд принял во внимание частоту проходов, количество посетителей, временные интервалы и пришел к выводу, что ответчик предоставлял код другим лицам, которые воспользовались услугой.

Ранее россиянка подала в суд на авиакомпанию «Победа» из-за салата, который ей подали во время задержки рейса. По закону авиаперевозчик в случае задержки рейса более чем на четыре часа обязан обеспечить пассажиров горячим питанием. Женщине достался только салат из-за большого количества пассажиров.

