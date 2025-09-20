Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:04, 20 сентября 2025Мир

Раскрыт смысл заявления Трампа о помощи Украине

Профессор Дизен: Трамп дал понять Евросоюзу, что ему придется содержать Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, что Вашингтон зарабатывает на конфликте на Украине. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По мнению Дизена, Трамп дал понять Евросоюзу, что ему придется содержать Украину.

«Для Трампа все хорошо. Он получил деньги и, в конечном итоге, когда Украина развалится, он может указать на тот факт, что якобы поддерживал ее, но именно европейцы все запороли», — раскрыл эксперт смысл заявления Трампа

Ранее Трамп рассказал о прибыли от поставок оружия на Украину. «Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион ночью подвергся массированной атаке ВСУ

    Водителя затонувшего в России вездехода арестовали

    В Амурской области ввели режим ЧС после аварии на железной дороге

    Раскрыт смысл заявления Трампа о помощи Украине

    Все билеты на финал «Интервидения» раскупили

    Сход вагонов в Приамурье сняли на видео

    В России высказались об эффекте от нового пакета европейских санкций

    Туристов эвакуировали из отелей из-за пожара на турецком курорте

    Раскрыта судьба полетевших в космос мышей

    Раскрыта тактика Трампа по антироссийским санкциям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости