06:24, 20 сентября 2025Наука и техника

Раскрыта судьба полетевших в космос мышей

Десять из 75 мышей, полетевших в космос на спутнике «Бион-М» погибли
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Иван Тимошенко / РИА Новости

Во время космического полета на биоспутнике «Бион-М» № 2 погибли десять из 75 мышей, участвовавших в миссии. Об этом сообщили в Институте медико-биологических проблем РАН.

Спутник с биологическим грузом был запущен 20 августа с космодрома Байконур и провел на высокоширотной орбите высотой 370–380 километров запланированное время.

«Причина гибели этих животных разная. Потому что это мыши-самцы, агрессивные животные, со сложными внутригрупповыми конфликтами», — говорится в сообщении.

Помимо мышей, на борту находились мухи, стволовые клетки, растения и микроорганизмы.

19 сентября аппарат российского спутника «Бион-М» № 2 с мышами приземлился в Оренбуржье.

