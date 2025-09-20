Бывший СССР
Раскрыты потери ВСУ за сутки

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли 1,5 тысячи военных на всех направлениях СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на всех направлениях российской специальной военной операции (СВО) за сутки потеряли 1,5 тысячи своих военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Начальник пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин сообщил о потере до 190 украинских военных. Начальник пресс-центра группировки «Запад» заявил, что потери ВСУ составили свыше 230 бойцов. Ранеными и убитыми Киев потерял более 185 военнослужащих, добавил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

Начальники пресс-центра группировок «Центр», «Восток», «Днепр» Александр Савчук, Алексей Яковлев и Роман Кодрян сообщили, что ВСУ потеряли до 525, более 325 и свыше 45 военных, соответственно.

Ранее отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке, раскрыл число потерь колумбийских наемников на Украине. «По данным, которые я получил от различных организаций, за долгие три года конфликта там погибли больше тысячи человек», — сказал он.

