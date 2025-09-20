Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
Сегодня
12:00 (Мск)
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Спартак М
Сегодня
14:30 (Мск)
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Металлург Мг
Сегодня
14:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
16:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Балтика
Сегодня
17:00 (Мск)
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Арсенал
Сегодня
18:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|5-й тур
Краснодар
Сегодня
19:30 (Мск)
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Марсель
Сегодня
21:45 (Мск)
ПСЖ
Франция — Лига 1|5-й тур
10:59, 21 сентября 2025Спорт

«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фигуру в откровенном купальнике

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @kaylasimmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала новую фотографию в сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала фигуру в откровенном купальнике розового цвета. Известно, что на нее подписаны более 998 тысяч подписчиков.

Симмонс — бывшая волейболистка. Она играла за юношескую сборную США. Позже спортсменка выступала за команду Университета Маршалла, где играла на уровне NCAA — сильнейшей студенческой лиги США.

Ранее немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, показала фото с отдыха в Таиланде. На снимках спортсменка позирует спиной в откровенном купальнике в бассейне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет скандал». Вучич заявил об испуге Запада из-за новостей о приезде Лаврова на парад

    Российского генерал-полковника уволили с военной службы

    В Германии призвали стрелять на поражение при появлении российских истребителей

    Россиянам с отеками раскрыли четыре причины насторожиться

    Иностранцам в России захотели дать право на бесплатную медицину

    Разрушенная школа в Новосибирской области попала на видео

    Мирной жительницы не стало в результате удара ВСУ по Белгородской области

    Склад с хозтоварами загорелся в российском городе

    Известный российский актер попал под камнепад

    На Западе допустили изменение позиции ЕС по Израилю при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости