Средства РЭБ посадили беспилотник ВСУ в сквере российского города

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В сквере Сердобска Пензенской области посадили беспилотник. Об этом сообщил губернатор российского региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.

«Над Сердобском средствами радиоэлектронной борьбы подавлена работа вражеского БПЛА самолетного типа. Беспилотник совершил посадку в городском сквере», — сообщил губернатор.

Он добавил, что место происшествия уже оцепили сотрудники Росгвардии, с посаженным в сквере беспилотником работают специалисты. Глава региона призвал не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.

В июле ВСУ атаковали промышленное предприятие в Пензенской области. Никто не пострадал. На территории предприятия, как уточнялось впоследствии, взорвались девять дронов.

