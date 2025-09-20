Наука и техника
02:32, 20 сентября 2025Наука и техника

США тайно приостановили некоторые продажи оружия в Европу

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

США тихо приостанавливают некоторые продажи оружия в Европу, чтобы сохранить ограниченные запасы для собственного использования, сообщает издание The Atlantic.

В рамках политики «Америка прежде всего» приостанавливаются поставки системы Patriot. Заместитель помощника министра обороны Элбридж Колби заявил, что сомневается в целесообразности некоторых оружейных поставок за рубеж. Он подчеркнул, что системы Patriot находятся в дефиците и должны быть зарезервированы для использования США.

Если данная политика сохранится в долгосрочной перспективе, она может привести к новым разногласиям с союзниками и снижению военного влияния США в Европе.

Кроме того, это изменение повлекло бы за собой потери в миллиардах долларов как для государственных, так и для частных доходов, сокращение рабочих мест в оборонной промышленности, ограничение расширения производства, а также свертывание исследований и разработок.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США больше не тратят средства на оказание помощи Украине и не предоставляют ей напрямую военную технику. Он уточнил, что страна израсходовала сотни миллиардов долларов на военные действия между Россией и Украиной.

