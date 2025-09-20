Тарасова оценила победу Петросян в отборе на Олимпиаду-2026

Тарасова: Петросян в тяжелой борьбе сумела показать замечательное выступление

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила победу россиянки Аделии Петросян в квалификационном отборе на зимние Олимпийские игры-2026. Ее слова приводит «РБК Спорт».

«Замечательное выступление! Она в такой тяжелой борьбе была первой, лучшей. Поздравляю и благодарю ее. И всю ее команду благодарю за такую чудесную подготовку», — заявила Тарасова. Она также отметила сложность программы Петросян и добавила, что мало кто из спортсменов способен сделать похожее.

Ранее россиянка выиграла короткую программу 19 сентября и 20 сентября — произвольную. В сумме она получила от судей 209,63 балла и завоевала путевку на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии.

Российские фигуристы не участвовали в международных турнирах с февраля 2022 года. Последним крупным стартом для них стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.