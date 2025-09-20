Спорт
Ливерпуль
2:1
Завершен
Эвертон
Англия — Премьер-лига|5-й тур
Пари Нижний Новгород
1:2
Завершен
Ахмат
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Акрон
2:2
Завершен
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
Реал Мадрид
2:0
2-й тайм
live
Эспаньол
Испания — Примера|5-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
19:30 (Мск)
Челси
Англия — Премьер-лига|5-й тур
Динамо Мх
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|9-й тур
18:18, 20 сентября 2025Спорт

Тарасова оценила победу Петросян в отборе на Олимпиаду-2026

Тарасова: Петросян в тяжелой борьбе сумела показать замечательное выступление
Юлия Герасимова (редактор)
Аделия Петросян

Аделия Петросян. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила победу россиянки Аделии Петросян в квалификационном отборе на зимние Олимпийские игры-2026. Ее слова приводит «РБК Спорт».

«Замечательное выступление! Она в такой тяжелой борьбе была первой, лучшей. Поздравляю и благодарю ее. И всю ее команду благодарю за такую чудесную подготовку», — заявила Тарасова. Она также отметила сложность программы Петросян и добавила, что мало кто из спортсменов способен сделать похожее.

Ранее россиянка выиграла короткую программу 19 сентября и 20 сентября — произвольную. В сумме она получила от судей 209,63 балла и завоевала путевку на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии.

Российские фигуристы не участвовали в международных турнирах с февраля 2022 года. Последним крупным стартом для них стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

