Трамп предъявил требования Венесуэле

Трамп потребовал от Венесуэлы немедленно принять всех выдворяемых граждан страны
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Президент США Дональд Трамп потребовал от Венесуэлы немедленно принять всех выдворяемых граждан страны. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

«Мы требуем, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключенных и пациентов психиатрических учреждений, включая худшие в мире сумасшедшие дома, которых венесуэльское «руководство» насильно отправило в США», — объявил глава Белого дома.

Он также предупредил, что в случае отказа выполнить требование Вашингтона, Венесуэла заплатит неисчислимую цену.

Ранее президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил, что США пытаются развязать войну против Венесуэлы и установить в стране марионеточный режим. По его словам, правительство США, нарушая все международные законы, договоры, соглашения и Устав ООН, подвергает Венесуэлу многогранной войне и «абсолютно отвратительной, преступной и аморальной угрозе».

