Трамп предъявил требования Венесуэле

Трамп потребовал от Венесуэлы немедленно принять всех выдворяемых граждан страны

Президент США Дональд Трамп потребовал от Венесуэлы немедленно принять всех выдворяемых граждан страны. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

«Мы требуем, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключенных и пациентов психиатрических учреждений, включая худшие в мире сумасшедшие дома, которых венесуэльское «руководство» насильно отправило в США», — объявил глава Белого дома.

Он также предупредил, что в случае отказа выполнить требование Вашингтона, Венесуэла заплатит неисчислимую цену.

Ранее президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил, что США пытаются развязать войну против Венесуэлы и установить в стране марионеточный режим. По его словам, правительство США, нарушая все международные законы, договоры, соглашения и Устав ООН, подвергает Венесуэлу многогранной войне и «абсолютно отвратительной, преступной и аморальной угрозе».