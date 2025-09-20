Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
23:57, 20 сентября 2025Культура

Участника «Интервидения» восхитил поступок SHAMAN

Участник «Интервидения» Фаррух Хасанов восхитился отказом SHAMAN от оценок
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
ЦиклРоссия ждет «Интервидение»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Участник «Интервидения» из Таджикистана Фаррух Хасанов был восхищен поступком певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, заявившего об отказе от оценок на международном музыкальном конкурсе. Слова конкурсанта приводит aif.ru.

Как рассказал певец, то, что сделал Дронов, оказалось очень неожиданным.

«Мы не знали и не были к такому готовы. (...) Я просто желаю ему удачи и говорю "спасибо" за то, что он такой уникальный человек», — отметил Хасанов.

Ранее SHAMAN прокомментировал свой отказ от оценок на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». «Я искренне верю, что наша страна уже победила, возродив и организовав такой потрясающий масштабный фестиваль музыки», — подчеркнул исполнитель. Дронов отметил, что конкурс стал праздником музыки и дружбы народов, сближающим людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Россия ждет «Интервидение». Что известно о новом глобальном музыкальном конкурсе?

    Названо место проведения «Интервидения» в следующем году

    Выступления участников в финале «Интервидения» завершились

    Представитель Китая на «Интервидении» захотел выступить с SHAMAN

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Певец SHAMAN отказался от оценок на «Интервидении»

    Бывший советник Трампа получил должность при ООН

    Украина ввела санкции против Мизулиной

    Два командира ВСУ стали одними из самых разыскиваемых в России преступников. Что известно о пытках российских военнопленных?

    Названо место проведения «Интервидения» в следующем году

    Участника «Интервидения» восхитил поступок SHAMAN

    Зеленский ввел санкции против экс-главы Гагаузии

    Катар поставил условие Израилю для возобновления переговоров по Газе

    Певец SHAMAN прокомментировал свой отказ от оценок на «Интервидении»

    В МИД стихами ответили на призыв Ющенко идти на Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости