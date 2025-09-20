Участника «Интервидения» восхитил поступок SHAMAN

Участник «Интервидения» Фаррух Хасанов восхитился отказом SHAMAN от оценок

Участник «Интервидения» из Таджикистана Фаррух Хасанов был восхищен поступком певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, заявившего об отказе от оценок на международном музыкальном конкурсе. Слова конкурсанта приводит aif.ru.

Как рассказал певец, то, что сделал Дронов, оказалось очень неожиданным.

«Мы не знали и не были к такому готовы. (...) Я просто желаю ему удачи и говорю "спасибо" за то, что он такой уникальный человек», — отметил Хасанов.

Ранее SHAMAN прокомментировал свой отказ от оценок на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». «Я искренне верю, что наша страна уже победила, возродив и организовав такой потрясающий масштабный фестиваль музыки», — подчеркнул исполнитель. Дронов отметил, что конкурс стал праздником музыки и дружбы народов, сближающим людей.