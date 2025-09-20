В Европе заявили об измотанности из-за непостоянства Трампа в отношении России

Reuters: В Европе измотаны из-за непостоянства Трампа в отношении России

Несколько европейских дипломатов в Вашингтоне заявили об измотанности из-за непостоянства президента США Дональда Трампа в отношении России. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что политики из Европы считают очередное ужесточение его позиции в отношении Кремля неубедительным. Они пожаловались, что Трамп почти все лето угрожал РФ санкциями, однако после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске сменил риторику. В том числе он перестал продвигать решение о прекращении огня.

Ранее спецпосланник Трампа Кит Келлог объяснил его неспособность завершить конфликт за сутки. «Трамп пытается дать дипломатии все шансы. Когда он сказал, что может остановить войну за 24 часа, он стремился сохранить наследие», — сказал Келлог.

