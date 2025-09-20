В Госдуме оценили опасность вейпов фразой «вреднее табака»

Глава комитета ГД по охране здоровья Леонов заявил о влиянии вейпов на здоровье

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов оценил опасность вейпов фразой «вреднее табака». Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Уточняется, что Леонов прокомментировал законопроект о полном запрете продажи вейпов, заявив, что они негативно влияют на репродуктивную систему. По его словам, если молодые люди будут курить вейпы с 15 лет, они могут в будущем не стать родителями.

Ранее Леонов предположил, возможно ли наказание за использование вейпов. Он исключил такой сценарий, даже если запрет на продажу этих устройств вступит в силу.

Президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина предоставить регионам право полностью запрещать вейпы. Обсуждая инициативу о запрете вейпов, эксперты напомнили, что запреты приводят к росту нелегального рынка, потерям государственного бюджета в десятки миллиардов рублей и не решают задач по защите общественного здоровья.