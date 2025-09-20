В МИД стихами ответили на призыв Ющенко идти на Москву

Мирошник в стихах ответил на призыв Ющенко идти на Москву

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник в стихах отреагировал на заявление бывшего президента Украины Виктора Ющенко, призвавшего «идти на Москву». Слова дипломата приводит ТАСС.

«Чем меньше шансов быть в окопе, чем больше тупости в мозгу, тем больше хочется пехоту послать в Москву, в Москву, в Москву», — прокомментировал слова Ющенко Мирошник.

По его мнению, Ющенко по пустословию и управляемости извне переплюнул лишь Владимир Зеленский. Мирошник также предположил, что разведение пчел, которым увлекается экс-президент Украины, получается у него лучше, чем политическая деятельность.

Ранее Ющенко призвал украинцев не останавливаться на границах 1991 года и «идти на Москву». Он заявил, что не согласен с предложениями оставить линию соприкосновения такой, какая она есть. По его словам, Украина должна стать «бронежилетом Европы», который защитит ее лучше, чем собственные армии европейских стран.