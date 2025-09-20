В Москве задержали подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам

В Москве арестовали подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам

Пособника телефонных мошенников с Украины задержали в Москве. Об этом сообщили в УФСБ России по городу Москве и Московской области, передает ТАСС.

Мужчина, по данным УФСБ, обеспечивал работу sim-боксов, которые помогают мошенникам похищать деньги и персональные данные. Обвиняемый пересылал полученные данные кураторам, сообщили в управлении ФСБ.

Там уточнили, что пособник помогал мошенникам, которые украли у россиян более 10 миллионов рублей. Ему предъявили обвинение по статье о пособничестве в мошенничестве, которое совершено организованной группой или в особо крупном размере. Обвиняемого заключили под стражу.

Ранее представитель подполья «Stop Grave» заявил, что офисы телефонных мошенников, которые работают под покровительством Службы безопасности Украины (СБУ), находятся на всей территории страны. Много офисов, по его словам, находятся в Киеве.