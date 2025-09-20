Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:24, 20 сентября 2025Силовые структуры

В Москве задержали подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам

В Москве арестовали подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Пособника телефонных мошенников с Украины задержали в Москве. Об этом сообщили в УФСБ России по городу Москве и Московской области, передает ТАСС.

Мужчина, по данным УФСБ, обеспечивал работу sim-боксов, которые помогают мошенникам похищать деньги и персональные данные. Обвиняемый пересылал полученные данные кураторам, сообщили в управлении ФСБ.

Там уточнили, что пособник помогал мошенникам, которые украли у россиян более 10 миллионов рублей. Ему предъявили обвинение по статье о пособничестве в мошенничестве, которое совершено организованной группой или в особо крупном размере. Обвиняемого заключили под стражу.

Ранее представитель подполья «Stop Grave» заявил, что офисы телефонных мошенников, которые работают под покровительством Службы безопасности Украины (СБУ), находятся на всей территории страны. Много офисов, по его словам, находятся в Киеве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная причина обрушения в школе Москвы

    В Москве задержали подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам

    Трамп захотел провести переговоры с лидером Сирии и Зеленским

    Женщин в России оказалось больше мужчин

    Опубликованы кадры с места обрушений конструкций школы в Москве

    В российском регионе застряли сотни овец

    Гран-при Азербайджана останется в календаре чемпионата «Формулы-1» до 2030 года

    В ЦБ допустили снижение ключевой ставки до однозначного показателя в 2026 году

    Зеленский поторопил Трампа с новыми санкциями против России

    Мэр Парижа обиделась на обвинения в тратах на гардероб и подала жалобу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости