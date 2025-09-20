В России отреагировали на слова Трампа о влиянии нефти на разрешение украинского конфликта

Кравченко: Россия не прекратит проводить независимую политику из-за цен на нефть

Бюджет России в определенной степени зависит от цен на энергоносители, но страна не перестанет проводить независимую внешнюю политику из-за волатильности цен, считает первый заместитель председателя комитета Госдума по экономической политике Денис Кравченко. Так он в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что падение цены на нефть заставит Россию положить конец конфликту на Украине.

«Действительно бюджет нашей страны в определенной степени зависит от цен на энергоносители, но не так критично, как это было лет 20 назад. Вариативность нашего экспорта растет и содействие повышению конкурентоспособности отечественных товаров на международных рынках это одна из приоритетных задач новых национальных проектов на срок до 2030 года», — сказал Кравченко.

Россия едва ли перестанет проводить независимую внешнюю политику из-за скачков цен на энергоносители, считает депутат.

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявлял, что возможное введение странами ЕС санкций или пошлин против Китая позволило бы закончить конфликту на Украине. Китай крупнейшим импортером российской нефти, напомнил президент США. Американский лидер отметил, что был недоволен, узнав о закупках российской нефти союзниками Соединенных Штатов по НАТО и Европейскому союзу.