Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:00, 20 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на слова Трампа о влиянии нефти на разрешение украинского конфликта

Кравченко: Россия не прекратит проводить независимую политику из-за цен на нефть
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПошлины США

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Бюджет России в определенной степени зависит от цен на энергоносители, но страна не перестанет проводить независимую внешнюю политику из-за волатильности цен, считает первый заместитель председателя комитета Госдума по экономической политике Денис Кравченко. Так он в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что падение цены на нефть заставит Россию положить конец конфликту на Украине.

«Действительно бюджет нашей страны в определенной степени зависит от цен на энергоносители, но не так критично, как это было лет 20 назад. Вариативность нашего экспорта растет и содействие повышению конкурентоспособности отечественных товаров на международных рынках это одна из приоритетных задач новых национальных проектов на срок до 2030 года», — сказал Кравченко.

Россия едва ли перестанет проводить независимую внешнюю политику из-за скачков цен на энергоносители, считает депутат.

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявлял, что возможное введение странами ЕС санкций или пошлин против Китая позволило бы закончить конфликту на Украине. Китай крупнейшим импортером российской нефти, напомнил президент США. Американский лидер отметил, что был недоволен, узнав о закупках российской нефти союзниками Соединенных Штатов по НАТО и Европейскому союзу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп недоволен, а НАТО уже ответило. Что известно об инциденте с якобы вторжением российских истребителей в небо Эстонии?

    Российские туристы рассказали о пожаре на турецком курорте

    В России отреагировали на слова Трампа о влиянии нефти на разрешение украинского конфликта

    Шведская армия опубликовала фото российских МиГ-31 в Балтийском море

    С экс-министра Абызова начали взыскивать почти 27 миллиардов рублей

    В российском регионе авария с поездом унесла жизни двух человек

    Раскрыто число потерь колумбийских наемников на Украине

    Стало известно о пожаре в российском городе после атаки беспилотников

    Мужчинам назвали оптимальный возраст для зачатия первого ребенка

    Узбекистан направил Украине ноты из-за удержания в рабстве 13 граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости