Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:47, 20 сентября 2025Мир

В России переосмыслили один из главных лозунгов Трампа

Глава РФПИ Дмитриев предложил сделать мир снова великим

Фото: Geoff Burke / Reuters

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев переделал один из самых известных лозунгов президента США Дональда Трампа и предложил сделать мир снова великим. Об этом он написал в X.

«MWGA (Make World Great Again — прим. "Ленты.ру") — сделаем мир снова великим! Вместе, опираясь на сильные традиционные ценности, мы будем бороться с фейковыми новостями, откроем границы и восстановим веру, семью и свободу», — заявил он.

Глава Белого дома же известен тем, что выступал с лозунгом MAGA (Make America Great Again), сделаем Америку снова великой.

Ранее Дмитриев отреагировал на покушение на американского политика и сторонника президента США Чарли Кирка. По его мнению, это показывает глубину раскола в США. Глава РФПИ отметил, что случившееся имеет значение не только для американской политики, но и для всего мира.

Трамп между тем говорил, что консервативный активист Чарли Кирк мог в будущем стать президентом США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    По Украине нанесен массированный удар

    Трамп рассказал о желании вернуть контроль над военной базой в Центральной Азии

    На месте панихиды по Кирку задержали вооруженного мужчину

    В России переосмыслили один из главных лозунгов Трампа

    Медведев выиграл первый матч с июля

    Великобритания столкнулась с серьезным внешнеторговым кризисом

    В России выдвинули неожиданное предложение по поводу замороженных активов

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фото в коротком обтягивающем топе

    За ночь российские ПВО уничтожили 149 украинских беспилотников

    ВСУ ударили по зданию АЭС с инспекторами МАГАТЭ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости