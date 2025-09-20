В России переосмыслили один из главных лозунгов Трампа

Глава РФПИ Дмитриев предложил сделать мир снова великим

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев переделал один из самых известных лозунгов президента США Дональда Трампа и предложил сделать мир снова великим. Об этом он написал в X.

«MWGA (Make World Great Again — прим. "Ленты.ру") — сделаем мир снова великим! Вместе, опираясь на сильные традиционные ценности, мы будем бороться с фейковыми новостями, откроем границы и восстановим веру, семью и свободу», — заявил он.

Глава Белого дома же известен тем, что выступал с лозунгом MAGA (Make America Great Again), сделаем Америку снова великой.

Ранее Дмитриев отреагировал на покушение на американского политика и сторонника президента США Чарли Кирка. По его мнению, это показывает глубину раскола в США. Глава РФПИ отметил, что случившееся имеет значение не только для американской политики, но и для всего мира.

Трамп между тем говорил, что консервативный активист Чарли Кирк мог в будущем стать президентом США.