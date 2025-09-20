Россия
10:55, 20 сентября 2025

В российском регионе отразили массированную атаку украинских дронов

Средства ПВО в Волгоградской области отразили массированную атаку дронов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Средства ПВО в Волгоградской области отразили массированную атаку украинских дронов. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на губернатора российского региона Андрея Бочарова.

Уточняется, что обломки разрушенных дронов упали в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Красноармейском и Ольховском районах. Нанесенный зданиям урон оценили как незначительный. По словам Бочарова, в Краснооктябрьском районе повреждено остекление в котельной. Также в Красноармейском районе произошло возгорание растительности, однако пожар уже потушили.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 сентября Вооруженные силы Украины атаковали Ростовскую область с применением большого количества беспилотных летательных аппаратов. Согласно предварительным данным, в Чертковском районе зафиксированы последствия на земле.

