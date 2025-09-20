Экономика
16:11, 20 сентября 2025

В российском регионе застряли сотни овец

В селе Кеди Дагестана из-за непогоды в горах застряли сотни овец
Мария Черкасова

В селе Кеди Цумадинского района Дагестана из-за непогоды сотни овец оказались заблокированы в горах. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

На кадрах видно, что животные стоят, сбившись в стаю, заблокированные снегом. Их шерсть покрыта снегом, на видео запечатлен сильный ветер.

Ранее на Дагестан обрушилась непогода. Жители Махачкалы пожаловались на отключение электричества и интернета. На улицах города образовались пробки. Известно о затоплении домов и участков в Избербаше и населенных пунктах Каякентского района. Из-за ливней в регионе снесло два моста.

По прогнозу синоптиков Гидрометцентра, в регионе ожидается улучшение погоды к началу следующей недели.

