В российском регионе застряли сотни овец

В селе Кеди Дагестана из-за непогоды в горах застряли сотни овец

В селе Кеди Цумадинского района Дагестана из-за непогоды сотни овец оказались заблокированы в горах. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

На кадрах видно, что животные стоят, сбившись в стаю, заблокированные снегом. Их шерсть покрыта снегом, на видео запечатлен сильный ветер.

Ранее на Дагестан обрушилась непогода. Жители Махачкалы пожаловались на отключение электричества и интернета. На улицах города образовались пробки. Известно о затоплении домов и участков в Избербаше и населенных пунктах Каякентского района. Из-за ливней в регионе снесло два моста.

По прогнозу синоптиков Гидрометцентра, в регионе ожидается улучшение погоды к началу следующей недели.