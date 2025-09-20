Забота о себе
14:43, 20 сентября 2025

Врач перечислил четыре симптома работающего на износ сердца

Врач Ефремкин: Постоянно высокий пульс в покое указывает на перегрузку сердца
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Designed by Freepik

Кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Иван Ефремкин объяснил, какие четыре симптома указывают на то, что сердце работает на износ. Их врач перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

По словам кардиолога, о перегрузке сердца может говорить постоянно высокий (выше 90 ударов в минуту) пульс, который сохраняется в состоянии покоя и не снижается после отдыха. Еще одним характерным признаком проблемы он назвал отеки ног по утрам.

Третьим симптомом перегрузки сердца Ефремкин назвал появление одышки с затрудненным вдохом при привычных нагрузках. Как правило, этот симптом усиливается в положении лежа и становится менее выраженным в сидячем положении, уточнил доктор.

«Настораживающим симптомом является и "мозговой туман". Если сердце работает плохо, мозг недополучает кислорода, что проявляется снижением концентрации, забывчивостью, трудностями с подбором слов, ощущением "ваты" в голове», — раскрыл четвертый признак врач.

Ранее кардиолог Сергей Бойцов назвал пять золотых правил для здоровья сердца. Прежде всего он призвал отказаться от курения как обычных, так и электронных сигарет.

