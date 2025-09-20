Мужчина остался посреди леса после укуса ядовитой змеи

В США мужчина не смог выбраться из леса из-за укуса змеи

В США мужчина по имени Тайлер Роуч пережил укус ядовитой змеи и назвал этот опыт худшим кошмаром туристов. Об этом пишет People.

Роуч отправился в лес вместе с отцом. Как позднее рассказал мужчина, он почувствовал острую боль в ноге и увидел, что его за икру укусил медноголовый щитомордник. Сначала мужчины думали выбраться из леса сами, однако вскоре им пришлось оставить эту затею. Из-за действия яда Роуч не мог идти.

Когда спасатели нашли мужчин, Роуч мучился от рвоты и боли в животе. Ему тут же поставили капельницу, а затем доставили в больницу.

Роуч рассказал, что ему пришлось пережить обезвоживание и аллергию на противоядие. Был риск развития почечной недостаточности, однако ее удалось избежать.

Спустя пять дней после укуса мужчина начал ходить на физиотерапию. Врачи утверждают, что Роуч поправляется, но путь к полному восстановлению будет очень долгим.

Медноголовый щитомордник — это ядовитая змея, обитающая в Северной Америке. Ее яд обладает гемотоксическим действием: он разрушает эритроциты крови и повреждает окружающие ткани, вызывая сильную боль, отек и некроз.

Ранее сообщалось, что в Таиланде пожилая женщина пошла по грибы и попала в больницу со змеиным укусом. Она перепутала змеиные яйца с грибами и столкнулась с ядовитой рептилией.

