Женщина пострадала при ударе БПЛА по жилому дому в Саратове

Мария Черкасова

Фото: Telegram-канал «Роман Бусаргин»

В Саратове после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадала женщина, ее госпитализировали и оказали необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале.

В настоящий момент женщина находится под наблюдениями врачей. Из-за падения беспилотника в двух многоквартирных домах частично выбило окна. Проводится поквартирный обход, чтобы определить ущерб. Кроме того, повреждены несколько автомобилей. Губернатор заявил, что в ближайшее время с гражданами, которым принадлежат автомобили, должны встретиться сотрудники районной администрации и ответить на их вопросы.

Для жильцов пострадавших в результате атаки домов организовали пункт временного размещения на базе близлежащей школы. Планируем, что вернуться в квартиры они смогут уже сегодня по завершении оперативных процедур.

В 4:10 субботы, 20 сентября, губернатор также сообщил о повреждении жилого дома в результате атаки беспилотника. Также известно, что после атаки БПЛА в городе начался пожар.

