Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:56, 21 сентября 2025Бывший СССР

12 человек пострадали в Запорожской области при обстреле ВСУ

Число пострадавших при обстреле жилого дома в Запорожье выросло до 12
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: YuryKara / Shutterstock / Fotodom

В результате массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Васильевского округа в Запорожской области пострадали 12 человек. Об этом в воскресенье, 21 сентября, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Под удар ВСУ попал жилой дом. Известно, что в числе пострадавших ребенок 2024 года рождения. Сейчас он в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает. Другим жителям Запорожья оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что ВСУ под видом российских войск наносят удары по жилой застройке Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). «Все для того, чтобы уничтожить как можно больше гражданских и обвинить в этом наши войска», — отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зайдет слишком далеко». В ЕС растет недовольство антироссийским курсом. К каким последствиям это может привести?

    В Кремле сравнили график Путина с доменной печью

    Российский фигурист Гуменник завоевал путевку на Олимпиаду-2026

    Песков назвал лидера лагеря сторонников войны

    Силуанов объяснил охлаждение российской экономики

    Формат прямой линии с президентом сделают более информативным

    19-летний российский певец резко поднял цену на корпоративы из-за популярности

    Песков рассказал об отношениях Путина и Трампа

    Песков рассказал о своей первой георгиевской ленточке

    Глава ЕК высказалась о введении пошлин для Индии и Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости