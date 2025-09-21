Число пострадавших при обстреле жилого дома в Запорожье выросло до 12

В результате массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Васильевского округа в Запорожской области пострадали 12 человек. Об этом в воскресенье, 21 сентября, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Под удар ВСУ попал жилой дом. Известно, что в числе пострадавших ребенок 2024 года рождения. Сейчас он в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает. Другим жителям Запорожья оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что ВСУ под видом российских войск наносят удары по жилой застройке Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). «Все для того, чтобы уничтожить как можно больше гражданских и обвинить в этом наши войска», — отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.