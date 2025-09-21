ВСУ под видом российских войск начали бить по жилой застройке в ДНР

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ под видом войск РФ бьют по жилой застройке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под видом российских войск наносят удары по жилой застройке Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). С таким заявлением в комментарии ТАСС выступил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Бьют преимущественно по городской застройке, по местам, где прячутся гражданские, якобы это наши бойцы. Все для того, чтобы уничтожить как можно больше гражданских и обвинить в этом наши войска», — отметил чиновник.

Ранее стало известно, что российские бойцы начали штурмовать позиции украинской армии на окраине Константиновки.