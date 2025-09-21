Американские ученые придумали новый эффективный способ борьбы с раком

PNAS: Целекоксиб лишает клетки рака способности приспосабливаться к лекарствам

Американские ученые из Северо-Западного университета придумали принципиально новый способ борьбы с раком: предложили лишать его лекарственной устойчивости. Об этом пишет «Новости мира инноваций».

По словам Вадима Бэкмана, руководителя исследования, основная опасность раковых клеток кроется в том, что они умеют приспосабливаться к различным видам терапий и лекарств. «Мы же решили отобрать у них эту суперспособность. Не убивать их напрямую, а лишить гибкости и умения меняться», — объяснил он.

В ходе экспериментов ученые установили, что подобное можно установить с помощью препарата целекоксиб. Это обычное противовоспалительное средство от артрита продемонстрировало нужный побочный эффект. Согласно исследованию, целекоксиб способен удвоить эффективность стандартной химиотерапии. Подробности опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ранее сообщалось, что аспирин, одно из самых распространенных лекарств в мире, продемонстрировал неожиданно сильный эффект в лечении онкологии. У пациентов с колоректальным раком и определенными генетическими изменениями ежедневный прием низкой дозы препарата (160 миллиграммов) после операции снижал риск возвращения болезни на 55 процентов.