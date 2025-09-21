Мир
00:10, 21 сентября 2025Мир

Бывший советник Трампа получил должность при ООН

Экс-советник Трампа Уолтц официально стал постпредом США при ООН
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц официально вступил в должность постоянного представителя Вашингтона при Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом в субботу, 20 сентября, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление американской миссии.

Уточняется, что Уолтца привели к присяге в субботу утром в американском госдепе. Он стал 32-м представителем страны при ООН. Накануне сенат США утвердил бывшего советника Дональда Трампа на эту должность, согласовав его кандидатуру посредством голосования.

Между тем, она была внесена более четырех месяцев назад, однако комитету пришлось переголосовать из-за процедурной ошибки. Именно поэтому были определенные опасения, что Уолтц не успеет официально вступить в должность к началу недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Ранее политик угодил в крупный скандал с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Всего в интернете оказалось 16 миллиардов URL-адресов, логинов и паролей от цифровых сервисов, в том числе и данные Уолтца, главы разведки Тулси Габбард и шефа Пентагона Пита Хегсета.

