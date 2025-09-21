Несколько миллиардов человек посмотрели трансляцию «Интервидения»

Трансляцию международного музыкального конкурса «Интервидение» посмотрели 4 миллиарда человек. Такое число раскрыли организаторы конкурса, передает ТАСС.

«Уникальное музыкальное шоу с дополненной реальностью, 4 миллиарда зрителей трансляции по всему миру, 500 волонтеров из пяти стран», — говорится в сообщении.

Финал конкурса прошел 20 сентября в Москве на площадке Live Арена. В конкурсе приняли участие представители 23 стран. Согласно решению международного жюри, победителем состязания стал певец Дык Фук, представлявший Вьетнам.

Между тем певец от России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, отказался от оценок на конкурсе. Он сделал соответствующее заявление со сцены после выступления, объяснив решение «законом гостеприимства».

Президент России Владимир Путин отправил свое видеообращение к участникам международного музыкального конкурса. Глава государства назвал главные принципы, на которых построен конкурс. «Россия остается открытой для созидательного сотрудничества, она дорожит своими традициями и уважает чужие», — сказал Путин.