Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:39, 21 сентября 2025Россия

Депутат резко ответил Ющенко на призыв «идти на Москву»

Депутат Шеремет: У Ющенко кишка тонка лично возглавить наступление на Москву
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Виктор Ющенко

Виктор Ющенко. Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет резко ответил бывшему президенту Украины Виктору Ющенко, призвавшего «идти на Москву», заявив, что у него «кишка тонка» лично возглавить наступление на столицу России. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«У киевской хунты дела совсем плохи, если с грязной обочины истории им начинает вторить забытый на Украине предатель и трус Ющенко. Ведь именно он в прошлом стал тем самым засланным казачком, разрушившим мир, стабильность и будущее Украины», — сказал он.

Шеремет отметил, что у Ющенко не хватит смелости повести за собой украинскую армию, поскольку у него самого «трясутся коленки перед мощью» российских войск. Депутат отметил, что экс-президенту только и остается, что «молоть языком в теплом кабинете».

Ранее Ющенко призвал украинцев не останавливаться на границах 1991 года и «идти на Москву». «Кто-то говорит "оставляйте линию соприкосновения такой, какая она есть, и то благодарите Бога." А я не хочу так оставлять», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стал известен победитель конкурса «Интервидение»: им оказался певец из Вьетнама. Что важно знать о нем и его победе?

    В Москве пенсионерка купила мошенникам часы почти за 30 миллионов рублей

    Депутат резко ответил Ющенко на призыв «идти на Москву»

    На Украине объявили в розыск Дмитрия Патрушева

    Трамп высказался об инциденте с истребителями в Эстонии

    Вучич заявил об «охоте» Запада из-за новостей о приезде Лаврова

    Украинский пленный рассказал о принудительной мобилизации

    США отказались приглашать на форум о демократии в ООН

    Пушков ответил на слова Стубба об отсутствии у РФ права голоса по гарантиям безопасности

    Певица из США впервые прокомментировала срыв выступления на «Интервидении»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости