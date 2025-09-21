Депутат Шеремет: У Ющенко кишка тонка лично возглавить наступление на Москву

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет резко ответил бывшему президенту Украины Виктору Ющенко, призвавшего «идти на Москву», заявив, что у него «кишка тонка» лично возглавить наступление на столицу России. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«У киевской хунты дела совсем плохи, если с грязной обочины истории им начинает вторить забытый на Украине предатель и трус Ющенко. Ведь именно он в прошлом стал тем самым засланным казачком, разрушившим мир, стабильность и будущее Украины», — сказал он.

Шеремет отметил, что у Ющенко не хватит смелости повести за собой украинскую армию, поскольку у него самого «трясутся коленки перед мощью» российских войск. Депутат отметил, что экс-президенту только и остается, что «молоть языком в теплом кабинете».

Ранее Ющенко призвал украинцев не останавливаться на границах 1991 года и «идти на Москву». «Кто-то говорит "оставляйте линию соприкосновения такой, какая она есть, и то благодарите Бога." А я не хочу так оставлять», — заявил он.