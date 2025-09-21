Индия увеличила закупки одного российского товара до двухлетнего максимума

Индия нарастила импорт российских удобрений до максимума с середины 2023 года

В июле 2025 года Индия нарастила импорт российских удобрений до максимума с середины 2023 года. Об увеличении закупки этого товара до двухлетнего рекорда пишет РИА Новости со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности.

Так, за второй месяц лета российские компании отгрузили в азиатскую страну удобрения на 280,9 миллиона долларов — это в 2,1 раза больше, чем за тот же период в 2024-м. Также это стало максимальным значением с июня 2023-го, когда стоимость закупки достигала 282 миллионов долларов.

С начала 2025 года поставки российских удобрений в Индию увеличились в 1,4 раза относительно января-июля 2024 года, до 1,3 миллиарда долларов в денежном выражении.

Ранее глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев спрогнозировал, что в 2025 году российские поставщики смогут отправить рекордное количество удобрений в Индию и Китай.