Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:13, 21 сентября 2025Экономика

Индия увеличила закупки одного российского товара до двухлетнего максимума

Индия нарастила импорт российских удобрений до максимума с середины 2023 года
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В июле 2025 года Индия нарастила импорт российских удобрений до максимума с середины 2023 года. Об увеличении закупки этого товара до двухлетнего рекорда пишет РИА Новости со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности.

Так, за второй месяц лета российские компании отгрузили в азиатскую страну удобрения на 280,9 миллиона долларов — это в 2,1 раза больше, чем за тот же период в 2024-м. Также это стало максимальным значением с июня 2023-го, когда стоимость закупки достигала 282 миллионов долларов.

С начала 2025 года поставки российских удобрений в Индию увеличились в 1,4 раза относительно января-июля 2024 года, до 1,3 миллиарда долларов в денежном выражении.

Ранее глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев спрогнозировал, что в 2025 году российские поставщики смогут отправить рекордное количество удобрений в Индию и Китай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет скандал». Вучич заявил об испуге Запада из-за новостей о приезде Лаврова на парад

    Российского генерал-полковника уволили с военной службы

    В Германии призвали стрелять на поражение при появлении российских истребителей

    Россиянам с отеками раскрыли четыре причины насторожиться

    Иностранцам в России захотели дать право на бесплатную медицину

    Разрушенная школа в Новосибирской области попала на видео

    Мирной жительницы не стало в результате удара ВСУ по Белгородской области

    Склад с хозтоварами загорелся в российском городе

    Известный российский актер попал под камнепад

    На Западе допустили изменение позиции ЕС по Израилю при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости