20:38, 21 сентября 2025Мир

Макрон отказался признать происходящее в Газе геноцидом

Макрон не квалифицирует происходящее в Газе как геноцид
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Eliot Blondet / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не квалифицирует происходящее в Газе, как геноцид. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.

Лидер Франции заявил, что правительство страны отказывается признавать ситуацию в Газе геноцидом, так как в этом вопросе не должно быть политики. Он подчеркнул, что решение о признании геноцида выносят историки и судьи на основе четких доказательств и правил.

Вместе с этим он выступил за признание палестинского государства и поддержал палестинскую администрацию с условием, что в стране будут проведены реформы и будет проведено разоружение ячеек ХАМАС. Макрон добавил, что если принять идею, что все жители Газы поддерживают Хамас, то единственным исходом войны будет убийство всех. «И это ужасно», — заявил Макрон.

Также он негативно высказался об идее заставить мирных жителей покинуть Газу под предлогом уничтожения оставшихся ячеек ХАМАС.

Ранее комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории в своем докладе признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. После публикации отчета генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что только Международный уголовный суд может вынести решение о геноциде.

