Мир
01:41, 21 сентября 2025

Маск назначил студента колледжа главой команды по обучению ИИ

Компания Маска xAI назначила главой группы обучения 20-летнего студента колледжа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото:Gonzalo Fuentes / Reuters

Компания xAI американского предпринимателя Илона Маска назначила студента колледжа на должность руководителя команды, отвечающей за обучение искусственного интеллекта Grok. Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что 20-летний Диего Пасини начал работать в компании восемь месяцев назад. Он возглавил команду ранее в сентябре на фоне смены руководства и массовых увольнений в компании.

Ранее нейросеть бизнесмена Илона Маска Grok слила в интернет сотни тысяч переписок с пользователями. По данным Forbes, произошла утечка более 370 тысяч чатов с искусственным интеллектом (ИИ).

